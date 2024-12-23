Херсон, 23 декабря, 2024, 22:30 — ИА Регнум. В ходе заседания профильной комиссии генерального совета «Единой России» были перечислены основные достижения в рамках работы по поддержке семей с детьми. Отмечается, что в уходящем году партия способствовала принятию свыше 50 законодательных инициатив в данном направлении.

ER.ru ЕР назвала первоочередной задачей меры поддержки детей участников СВО

Как сообщает mkset.ru, также прошли обсуждения планов на следующий год. Направление, как и ранее, входит в число приоритетных для ЕР, оно закреплено в народной программе партии.

Секретарь генерального совета «Единой России» Владимир Якушев обозначил наиболее важные направления в данной области: поддержку детей участников спецоперации, выполнение программы семейной ипотеки, обеспечение детской безопасности. В отдельном порядке он поднял вопрос статуса студенческих семей.

Депутат рассказал, что ЕР призывает закрепить статус студенческой семьи — соответствующий законопроект уже приняли в первом чтении. В дальнейшем планируется повсеместно создавать в университетах комнаты для детей. Эта инициатива уже успешно показала себя в ряде субъектов РФ, и теперь ее необходимо масштабировать. Партия планирует взять под контроль и выполнение программы семейной ипотеки, по которой глава государства призвал отменить лимиты. Кроме того, будут прорабатываться и вопросы детской безопасности, социальной поддержки семей, поддержки многодетности.

Вице-спикер ГД Анна Кузнецова, возглавляющая профильную комиссию, подчеркнула, что за минувшие 12 месяцев ЕР помогла принять свыше 50 новых законодательных инициатив в семейной области. Также около 100 инициатив пребывают в разработке. Стоит отметить, что российский президент одобрил разработанную партией инициативу, подписав соответствующий указ о едином федеральном статусе многодетной семьи.

Как сообщается на сайте партии ER.RU, «Единая Россия» выступила с предложением выравнять региональные меры поддержки членов семей участников спецоперации и условия их предоставления. Среди самых популярных мер стоит выделить: организацию и обеспечение отдыха, оздоровления детей участников СВО на льготных условиях, льготы по освобождению от родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми участников СВО в детских садах, льготы при оплате питания и так далее.

«Год семьи» в Херсонской области ознаменовался большим количеством разнообразных акций, направленных на поддержку института брака, материнства и детства. Заботу и внимание к семьям нашего региона проявили и общественные организации, и волонтеры, партия «Единая Россия» и, конечно, государственные органы власти», — рассказала министр труда и социальной защиты Херсонской области, председатель регионального общественного совета федерального партпроекта «Крепкая семья» в Херсонской области Алла Бархатнова.

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По её словам, в Херсонской области для семей помимо федеральных мер, реализуемых Социальным фондом, продолжают действовать региональные выплаты. На конец 2024 года финансовую помощь получили больше 10 тысяч человек. Это и ежемесячная выплата на ребенка, и помощь на опекаемых детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях, и ежемесячная выплата одиноким родителям на каждого ребенка, и единовременные выплаты на поддержку семьям с детьми.

«В этом году Министерством социальной защиты заключено 14 социальных контрактов как одна из мер государственной поддержки, предназначенной для оказания помощи малоимущим семьям. Программа начала реализовываться в регионе впервые в этом году. Кроме того, большим событием стало открытие Новокиевского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, рассчитанного на размещение 90 детей», — отметила Анна Бархатнова.

Министр труда и социальной защиты сообщила, что в Год семьи разработаны проекты указа губернатора Херсонской области «Об установлении статуса многодетной семьи» и постановления правительства Херсонской области «О социальной поддержке многодетных семей на территории Херсонской области».

«В начале года была создана рабочая группа по проведению мероприятий, приуроченных к Году семьи в Херсонской области. С февраля по декабрь прошли сотни мероприятий по популяризации семейных ценностей. Широко отметили в регионе День семьи, любви и верности. К памятным датам депутаты и активисты «Единой России» навещали многодетные семьи и супружеские пары, которые находятся много лет в браке. В многодетные семьи волонтеры и благотворители доставляли гуманитарную помощь, подарки. Но главное — это то внимание, которое было оказано институту семьи. И, конечно, вся эта работа с окончанием Года семьи не остановится, она будет продолжена. Мы набрали хороший темп и сделаем всё возможное, чтобы в Херсонской области было больше счастливых мам, пап и их детей», — заявила Алла Бархатнова.