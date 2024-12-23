Москва, 23 декабря, 2024, 19:53 — ИА Регнум. Саудовская Аравия взяла паузу в процессе присоединения к БРИКС, Эр-Рияд поэтому пока не принимал совместных документов. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

ИА Регнум

«Новые участники — Египет, Иран, Эмираты, Эфиопия, — весьма активно включились в работу. Проявляли конструктивный подход к ключевым приоритетам нашего председательства, поддержали все наши флагманские инициативы. Что же касается Саудовской Аравии, об этом часто задают вопросы, то её представители присутствовали на многих мероприятиях, которые мы проводили в рамках объединения, но от разработки документов и совместного принятия решений воздерживались», — заявил Ушаков на брифинге.

Он добавил, что саудиты ссылались на то, что внутренние процедуры, необходимые для присоединения к БРИКС, ещё не завершены, хотя королевство было приглашено как полноправный партнёр.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря президент России Владимир Путин рассказал, что все партнёры РФ по объединению БРИКС в целом согласились с идеей о создании общей инвестиционной платформы. Он добавил, что лидерские позиции России в финансовых технологиях позволяют ей гибко выстраивать отношения с другими странами.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 30 ноября рассказал, что БРИКС не получило отказов от стран, приглашенных стать его партнёрами. Дипломат отметил, что пока не все потенциальные партнёры организации завершили собственные внутренние процедуры, связанные с таким решением.