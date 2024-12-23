Курск, 23 декабря, 2024, 20:04 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн 23 декабря обсудил оказание помощи бойцам спецоперации с председателем Социального Фонда России Сергеем Чирковым. Об этом сообщили в пресс-службе Соцфонда РФ.

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Обсуждались вопросы реабилитации участников СВО. Также Чирков и Хинштейн обсудили другие актуальные вопросы социального обеспечения граждан, в том числе открытие центров общения старшего поколения, предоставление субсидий работодателям на оплату временного простоя работникам, выплаты по обязательному социальному страхованию.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 19 декабря заявил, что необходимо помогать в трудоустройстве участникам СВО, получившим ранения и вернувшимся с фронта. Как отметил глава государства, во время посещения реабилитационного центра он увидел, что вернувшиеся с фронта готовы работать.