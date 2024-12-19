Москва, 19 декабря, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Российские военные, получившие ранения в ходе специальной военной операции, хотят и могут дальше работать. Необходимо им оказать помощь в трудоустройстве. Об этом 19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, заявил президент РФ Владимир Путин.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Он рассказал, что недавно посетил реабилитационный центр, где находятся российские бойцы с тяжёлыми травмами ― кто-то без ноги и без руки.

«Но знаете, что я хочу сказать, у них глаза горят, они хотят, готовы работать активно, и они могут это делать», — подчеркнул глава государства.

Также Путин сообщил, что многие участники программы «Время героев» получили предложения о трудоустройстве и уже работают на производстве. Некоторые из них стали главами регионов России. Так, на первый поток поступило 43 тыс. заявок от участников специальной военной операции, отобрали 83 человека.

«Все достойны. Другой вопрос — соответствие. Одно дело — воевать за Родину. А другое — работать с людьми. Нужно иметь определённый талант, склонность. И нам нужно из этой среды выбрать подходящих людей, которые хотят и могут работать в этих областях. Промашки пока нет ни одной», ― подчеркнул российский лидер

Как сообщало ИА Регнум, Путин поручил правительству РФ разработать план по повышению уровня трудоустройства участников специальной военной операции и доложить о результатах до 1 марта 2025 года.

Президент РФ 30 октября отметил, что в России есть множество проблем с поддержкой участников спецоперации, которые должны быть решены. На совещании с членами правительства глава государства рассказал, что встречался с участниками СВО, получившими инвалидность в ходе боевых действий. Путин отметил, что многие из них сталкиваются с проблемами во многих сферах жизни, вплоть до трудоустройства.

Программу «Время героев» запустили 1 марта 2024 года, а 27 мая первые 83 участника магистерской программы приступили к обучению. Она реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС по поручению президента. Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях.