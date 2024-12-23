Вашингтон, 23 декабря, 2024, 16:58 — ИА Регнум. США потратили огромные деньги на украинских тиктокеров и блогеров из Instagram (принадлежит Meta — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом заявил сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол, слова которого приводит 23 декабря Responsible Statecraft.

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Он отметил, что США выделили Киеву почти $174 млрд на военные нужды с февраля 2022 года. При этом в Госдепе кто-то решил, что нужно выделить ещё $4,8 млн на статью под названием «Киев, Украина, связи с общественностью — сотрудники-инфлюенсеры».

По словам Пола, США, судя по всему, хотят видеть «больше танцев в TikTok и сторис в Instagram из зоны боевых действий».

«В то время когда американцы едва сводят концы с концами, странно видеть, как наше правительство тратит деньги налогоплательщиков на то, что можно назвать помпезным фестивалем селфи», — заявил республиканец.

Как сообщало ИА Регнум, телеканал CNN в середине декабря распространил информацию о том, что до прихода к власти в США избранного президента Дональда Трампа администрация действующего главы государства Джо Байдена планирует передать Киеву «огромное количество оружия».

Президент России Владимир Путин 16 декабря заявил, что США поощряют эскалацию конфликта на Украине, отправляя в зону боевых действий наёмников и снабжая киевский режим своими советниками. Пытаясь ослабить Россию, Вашингтон продолжает направлять оружие и деньги нелегитимному правящему режиму в Киеве.