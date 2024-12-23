Москва, 23 декабря, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Льготные кредитные программы в России необходимо донастроить. Об этом 23 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством по экономическим вопросам.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Глава государства отметил, что сегодня властям России приходится действовать в объективных условиях необходимости сдерживания инфляции и реализовывать жёсткие подходы в бюджетной политике, в связи с чем необходимо соответствующим образом выстраивать кредитную политику.

«В этой связи необходимо донастроить льготные кредитные программы, дополнительно нацелить их на обеспечение технологического суверенитета страны и развитие экономики предложения», — сказал он.

Президент РФ уточнил, что в числе прочего нужно проанализировать справедливость распределения рисков роста ключевой ставки между банками, заёмщиками и бюджетом страны.

Путин также поручил не допускать в будущем ситуаций, когда государство объявляет о программах кредитования, они востребованы в обществе и должны набирать обороты, однако выясняется, что финансовые лимиты по таким программам исчерпаны.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря Путин поручил российским властям отслеживать динамику кредитования в стране, чтобы она позволяла решать стратегические задачи. Глава государства также указал на необходимость обратить внимание на долговую нагрузку компаний с участием государства, которая в последнее время увеличилась.

По словам президента РФ, интересам властей страны также отвечает увеличение объёмов корпоративного и снижение объёмов потребительского кредитования. Путин также рекомендовал избегать резких колебаний и снижения кредитного портфеля банков в России.