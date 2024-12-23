Москва, 23 декабря, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Головинский районный суд Москвы приговорил исполняющего обязанности директора ФГУП «Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток» Евгения Маковского к девяти годам колонии за покушение на взятку в особо крупном размере. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции.

Пресс-служба судов общей юрисдикции

"Маковский Евгений Викторович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказание в исправительной колонии строгого режима", - указано в Telegram-канале судов.

Второй фигурант дела Игорь Рудых, выступавший посредником, приговорён к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Как сообщало ИА Регнум, в июле Бутырский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего главу Научно-исследовательского института точных приборов (входит в корпорацию «Роскосмос») Анатолия Шишанова. Он был признан виновным в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Второй фигурант уголовного дела Олег Гомозов получил четыре года колонии за пособничество.