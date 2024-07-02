Москва, 2 июля, 2024, 23:03 — ИА Регнум. Бутырский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего главу Научно-исследовательского института точных приборов (входит в корпорацию «Роскосмос») Анатолия Шишанова, сообщили в судах общей юрисдикции города.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Шишанов признан виновным в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Второй фигурант уголовного дела Олег Гомозов получил четыре года колонии за пособничество.

Осужденных взяли под стражу в зале суда.

Как сообщало ИА Регнум, НИИ точных приборов, который ведёт историю с 1952 года, в 2022 году получил пакет финансовых исков от Министерства обороны России.

Сумма, заявленная к взысканию, на 11 августа составляла 15 483 094,67 рубля.

При этом 5 августа и 10 августа ведомство подало к тому же НИИ семь исков на разные суммы, в том числе на 13 027 775,85 рубля, 6,5 млн рублей.

В арбитраж Москвы в ноябре 2022 года от Минобороны России в адрес самарского АО «Ракетно-космический центр «Прогресс» поступил иск на сумму более 210 млн рублей.

В основе иска лежит один из госконтрактов, ранее заключённых между сторонами. Ответчик входит в дивизион госкорпорации «Роскосмос» и занимается в числе прочего производством ракет-носителей и космических аппаратов.