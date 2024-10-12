Грозный, 12 октября, 2024, 16:40 — ИА Регнум. В результате взрыва на АЗС в Грозном погибли четыре человека, в том числе двое детей, подтвердила 12 октября пресс-служба МЧС.

Кадр из видео

Пожар на месте происшествия ликвидирован, сказано в сообщении.

«К сожалению, погибли четыре человека, из них двое детей. Проводится проливка и разборка конструкций», — проинформировала пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-служба МЧС сообщила, что на автозаправочной станции на проспекте Мохаммеда Али в Грозном взорвалась цистерна с газом. Произошёл пожар, спасатели начали ликвидацию возгорания.

Местные жители в социальных сетях сообщали, что цистерна взрывной волной была отброшена на несколько десятков метров во двор жилого дома, приземлившись вблизи здания.

В результате взрыва погибли четыре человека, двое взрослых и двое детей, сообщал Telegram-канал «112» со ссылкой на информированный источник. По данным издания, проверка на АЗС «Лидер», где произошёл взрыв, в последний раз проводилась в 2021 году.

Автозаправочная станция в Грозном в результате взрыва оказалась полностью разрушенной, также были повреждены несколько строений вблизи АЗС, следовало из видеозаписи, ранее опубликованной пресс-службой МЧС. В тушении пожара были задействованы 35 сотрудников и семь единиц техники.