Нижний Тагил, Свердловская область, 10 сентября, 2024, 19:43 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле при взрыве газового коллектора доменной печи погиб рабочий, несколько человек пострадали. Об этом 10 сентября сообщило Следственное управление СК по Свердловской области.

СУ СКР по Свердловской области

«Днём 10 сентября 2024 года на территории одного из промышленных предприятий Нижнего Тагила ввиду нарушения правил охраны труда на производстве, произошло возгорание газовоздушной смеси, в результате чего пострадали несколько работников, один из которых от полученных травм скончался», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшее смерть человека по неосторожности (ст. 143 УК РФ).

Следователи осмотрели место происшествия и допросили свидетелей.

«Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления СК России по Свердловской области», — добавили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 26 августа на Омского НПЗ произошёл пожар, в результате чего погиб один рабочий. Всего в результате происшествия пострадали семь человек. В ликвидации возгорания участвовали 27 сотрудников МЧС и семь единиц техники.

По факту возгорания на НПЗ Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 217 УК РФ). По данным следствия, на заводе загорелось технологическое оборудование.