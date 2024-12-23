Оренбург, 23 декабря, 2024, 10:29 — ИА Регнум. На буровой установке в районе посёлка Красногорский в Оренбургской области вспыхнул пожар. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба МЧС России.

МЧС России

«Вблизи посёлка Красногорский происходит факельное горение газового фонтана буровой скважины. Пострадавших нет», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в работах по демонтажу конструкций привлекли инженерную технику. В работах по тушению пожара участвуют 56 человек и задействовано 24 единицы техники.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 декабря на юго-западе Москвы загорелось промышленное здание. Пламя охватило пластиковые материалы на площади 300 кв. м, причины возникновения возгорания уточняются.

На Коптевском рынке в Москве 10 декабря вспыхнул пожар. По данным МЧС РФ, на 40 кв. метрах загорелся торговый павильон, а затем площадь горения выросла до 300 кв. метров. Информации о пострадавших в результате пожара не поступало.