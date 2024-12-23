Донецк, 23 декабря, 2024, 09:56 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали Донецк дальнобойными ракетами. В городе сработала система противовоздушной обороны. Об этом 23 декабря сообщили в оперативных службах.

Николай Тришин/ТАСС

В ходе атаки были сбиты минимум шесть снарядов, передаёт ТАСС.

Очевидцы рассказали о не менее шести взрывах над Донецком, часть из которых прогремела над центральной частью города.

Как сообщало ИА Регнум, 21 декабря над территорией Донецка пресекли атаку украинского беспилотника на объект энергетической инфраструктуры. Ударный украинский беспилотник самолётного типа, вооруженный кумулятивно-фугасным зарядом, сбили в Куйбышевском районе. Он был нацелен на электрическую подстанцию, которая питает несколько городских районов.

13 декабря ВСУ предприняли попытку нанести удар дальнобойными ракетами по Донецку. Атаку успешно отразили. Фрагменты сбитых ракет упали на территории Киевского района. В результате обстрела было повреждено остекление нескольких жилых домов в северной части города.