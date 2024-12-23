Москва, 23 декабря, 2024, 08:47 — ИА Регнум. Российская сторона начала гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию. Об этом 23 декабря сообщил и. о. министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба.

«Сегодня с 07:00 мск начались гуманитарные поставки электроэнергии из России», — привёл его слова ТАСС.

Отмечается, что в пресс-службе «Черноморэнерго» рассказали о начале действия введённого с 1 ноября график подачи электроэнергии в Абхазию с четырёхчасовыми ограничениями — по два часа в дневное и ночное время.

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря и. о. министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба рассказал, что власти республики запросили у России бесплатные поставки электроэнергии в 2025 году. По его утверждению, такой запрос был направлен ещё в октябре, но ответ пока не получен.

И. о. главы республики Бадра Гунба 21 декабря попросил руководство России решить вопрос о гуманитарной поставке электроэнергии в Абхазию. Он также заявил, что надеется, что союзник и стратегический партнёр республики РФ выполнит такую просьбу «как можно скорее».

Россия с сентября приостановила, а с ноября прекратила все социальные выплаты в Абхазии, исключая пенсии. Депутаты парламента в начале декабря отказались ратифицировать инвестиционное соглашение с РФ.