Сухум, 3 декабря, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Депутаты парламента Абхазии отказались ратифицировать инвестиционное соглашения с Россией, ставшее поводом для массовых протестов в республике. Этот вопрос рассмотрели на внеочередном заседании 3 декабря, сообщается на сайте законодательного органа.

Акоп Кущян / РИА Новости

Против ратификации высказалось большинство присутствующих парламентариев ― 21 депутат, ещё двое воздержались.

Проект закона «О ратификации соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов» предусматривает преференции для российского бизнеса при реализации инвестиционных проектов в Абхазии.

Российские и абхазские власти отмечали, что договорённость будет способствовать развитию экономики республики за счёт частных вложений. Представители оппозиции придерживаются противоположного мнения. Они считают, что подобные проекты не принесут в бюджет страны средства и якобы приведут к потере экономического суверенитета республики.

Как сообщало ИА Регнум, в Абхазии 15 ноября начались протесты. Сторонники оппозиции прорвались в здания правительственного комплекса и захватили их. Они выступали против ратификации соглашения об инвестиционном сотрудничестве с Россией, опасаясь, что российский бизнес вытеснит абхазских бизнесменов, и требовали отставки президента.

На тот момент занимавший пост президента страны Аслан Бжания назвал действия оппозиции антироссийскими. По его словам, демонстранты исказили суть инвестиционного соглашения. 19 ноября глава государства дал согласие на свою отставку и написал заявление.

Министр юстиции Абхазии Анри Барциц заявил, что западные спецслужбы финансово поддерживали определённые неправительственные организации в Абхазии для дестабилизации ситуации в республике.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 ноября заявил, что двусторонние отношения РФ и Абхазии являются важным приоритетом российской политики, поэтому Кремль выступает за скорейшую нормализацию ситуации в республике.

Как отметил обозреватель «РИА Новости» Пётр Акопов, Абхазия действительно очень плотно завязана с Россией, однако РФ не собирается превращать республику во второй Сочи, но она имеет право настаивать на том, чтобы серьёзно увеличить туристическую ёмкость Абхазии. По его словам, эти инвестиции нужны и самим абхазам, которые должны просто с умом и грамотно их контролировать и направлять. Но для этого им как минимум нужно быть едиными, что очень сложно даже для небольшого народа, подчеркнул эксперт.