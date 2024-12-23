Москва, 23 декабря, 2024, 07:37 — ИА Регнум. Двое офицеров отдела специальных мероприятий службы противодействия контрабанде наркотиков ГУ по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ арестованы по уголовному делу о крупной взятке. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Семен Лиходеев/ТАСС

Суд отправил под стражу Чингиза Медетова и Дмитрия Паршина, которые являлись офицерами в ФТС. Фигурантам предъявлены обвинения в получении крупной взятки группой лиц по предварительному сговору.

В ходе следствия установлено, что обвиняемые Медетов и Паршин находились в служебной командировке в Киргизии летом 2023 года. Там они потребовали взятку в крупном размере у одного из местных жителей.

Медетов и Паршин вину не признали и заявили, что в их действиях отсутствовал состав преступления.

Паршин до работы в таможне был сотрудником Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Ростовской области, где занимал должность начальника оперативной службы. Кроме этого, он участвовал в спецоперации.

В Кунцевском суде Москвы от комментариев отказались.

Как сообщало ИА Регнум, у бывшего начальника отдела УМВД Северо-Восточного административного округа Москвы полковника Александра Басова и членов его семьи по иску Генпрокуратуры изъяли банный комплекс, несколько квартир и земельных участков.

Мосгорсуд признал Басова виновным в получении через посредника взятки в особо крупном размере. Его приговорили к десяти годам колонии и штрафу в размере 9,8 млн рублей с лишением права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов сроком на пять лет. Также фигуранта лишили звания полковника полиции.

235-й гарнизонный военный суд продлил арест бывшему начальнику главного управления кадров Минобороны России Юрию Кузнецову, которого обвиняют в получении взятки.

По версии следствия, в период с 2021 по 2023 год, занимая должность начальника управления Генштаба, Кузнецовполучил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определённых действий в их пользу.

Кузнецов организовал заключение госконтрактов и договоров на оказание гостиничных услуг на общую сумму более 372 млн рублей, а взамен бизнесмен Лёва Мартиросян купил и оформил на супругу генерала земельный участок и дом в Краснодаре.