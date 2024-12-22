Москва, 22 декабря, 2024, 22:39 — ИА Регнум. У бывшего начальника отдела УМВД Северо-Восточного административного округа Москвы полковника Александра Басова и членов его семьи по иску Генпрокуратуры изъяли банный комплекс, несколько квартир и земельных участков. Об этом 22 декабря сообщило издание «Коммерсантъ».

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«По данным Генпрокуратуры, оперативник Басов, чтобы скрыть свои криминальные доходы, активно приобретал на них дорогостоящее имущество, которое регистрировал на родственников и доверенных лиц», — указали в материале.

Басов служил в правоохранительных органах с июля 2001 года по август 2022 года.

По данным издания, с 2009 года Басов приобрёл или построил 15 объектов недвижимости в Москве и Московской области, ещё два объекта не успел достроить. Кроме того, он купил пять автомобилей и ценные бумаги. Общая стоимость неправомерно полученного имущества полковником превысила 206,4 млн рублей.

Семья офицера тратила средства на путешествия, одежду, обслуживание жилых помещений и автомобилей.

Мосгорсуд признал Басова виновным в получении через посредника взятки в особо крупном размере. Его приговорили к 10 годам колонии и штрафу в размере 9,8 млн рублей с лишением права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов сроком на пять лет. Также фигуранта лишили звания полковника полиции.

Как сообщало ИА Регнум, в январе троих офицеров ФСБ обвинили в получении взяток на сумму свыше 5 млрд рублей. Одному из них предъявили обвинение по статье об организации преступного сообщества с использованием своего служебного положения. Его взяли под стражу. Двое других обвиняемых заключили сделку со следствием и дали показания. Фигурантов поместили под домашний арест.

Бывшего полковника МВД России Дмитрия Захарченко, который возглавлял управление «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, задержали, а после арестовали в начале сентября 2016 года по обвинению в коррупции и злоупотреблении полномочиями. У экс-полковника и членов его семьи следователи обнаружили 13 квартир, 14 машино-мест в элитных районах Москвы, четыре автомобиля, 500 граммов золота, драгоценности и валюту на общую сумму около 8,5 млрд рублей. В мае 2022 года Пресненский суд Москвы признал Захарченко виновным в получении взяток в течение почти 10 лет на общую сумму около 1,4 млрд рублей. Его приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей. Кроме того, Захарченко лишили звания полковника и права занимать должности на госслужбе в течение ещё девяти лет.