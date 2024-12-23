Москва, 23 декабря, 2024, 05:41 — ИА Регнум. Бывшие военнослужащие и полицейские из Бразилии создали группу Expeditionaries для участия в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 23 декабря сообщило «РИА Новости».

ИА Регнум Иностранные наемники, Курская область

После анализа соцсетей журналисты отметили, что наёмники активно обсуждали с подписчиками свою подготовку. Один из них под ником macaco_one утверждал в Instagram (запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ), что длительное время пользовался выданным автоматом Калашникова, а затем перешёл на бельгийский ручной пулемёт FN Minimi Mk2.

Его сообщник под ником meowspec до участия в боях на стороне украинских формирований служил в бразильской армейской авиации. Третий наемник по имени Джон Виктор был спецназовцем из военной полиции штата Рио-де-Жанейро. Их четвёртый сослуживец под ником srgrossetete проходил подготовку во Франции в составе иностранного легиона, затем он вместе с подразделением прибыл на Украину.

Группа Expeditionaries участвует в боях со вторым отрядом спецотряда «КОРД» ГУР Украины. Они неоднократно организовывали теракты и убийства в России.

Как сообщало ИА Регнум, четыре бразильца, которые отправились на Украину в качестве наёмников, считаются пропавшими без вести или погибшими, заявил представитель министерства иностранных дел Бразилии. Наёмники были на фронте меньше трёх месяцев. При этом решение о репатриации останков принимали родственники погибших, правительство Бразилии не может оплатить расходы. Бразильские власти не смогли точно назвать число граждан, которые приняли решение уехать на Украину, однако поддерживают связь с родственниками погибших.

Около 6,5 тыс. наёмников, воевавших в рядах ВСУ, ликвидировали в зоне проведения спецоперации, заявила и. о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. всего на Украине находятся порядка 15 тыс. наёмников, которым ежемесячно выплачивается до 7 тыс. долларов. При этом, отметила дипломат, большинство из них воюет не из-за денег.