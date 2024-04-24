Москва, 24 апреля, 2024, 09:27 — ИА Регнум. Четыре бразильца, которые отправились на Украину в качестве наёмников, считаются пропавшими без вести или погибшими, сообщил представитель министерства иностранных дел Бразилии.

Eraldo Peres/AP/TASS

«МИД через посольство Бразилии в Киеве знает о гибели или исчезновении без вести четырёх бразильцев в российско-украинском конфликте», — цитируют его «Известия».

По его словам, правительство Бразилии не может точно назвать число граждан этой страны, которые приняли решение уехать на Украину, однако держит связь с родственниками погибших.

В МИД Бразилии уточнили, что наёмники были на фронте меньше трёх месяцев. При этом решение о репатриации останков остаётся за родственниками погибших, правительство Бразилии не может оплатить расходы.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта в Минобороны РФ отметили, что на Украине с начала спецоперации уничтожили свыше 5,9 тыс. иностранных боевиков. Безусловным лидером по числу убитых боевиков является Польша (прибыло 2960, уничтожено 1497).

В рядах ВСУ стало в разы меньше иностранных наёмников после их массовой гибели во время летнего контрнаступления в 2023 году, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

Ранее в результате удара российских военных по подконтрольному Киеву посёлку Курахово в ДНР погибли четыре колумбийских наёмника, воевавших за ВСУ. Родственники погибшего 28-летнего Мартинеса Васкеса отметили, что никаких официальных уведомлений от украинских властей не получили. По словам одного из близких, Васкес служил в колумбийских вооружённых силах, но после увольнения поехал в Дубай (ОАЭ) для работы в охранной сфере. В 2023 году ему предложили втрое больший оклад за вступление в ВСУ в качестве наёмника.