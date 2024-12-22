Одинцово, Московская область, 23 декабря, 2024, 01:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин открыл один из самых долгожданных для Московской области обход деревни Малые Вяземы на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД). Об этом 22 декабря сообщила в Telegram-канале пресс-служба госкомпании «Автодор».

https://t.me/avtodorgk Обход деревни Малый Вяземы на ЦКАД

«В Московской области запускается дорожный обход деревни Малые Вяземы. Он на новом уровне замкнёт Центральную кольцевую дорогу, разгрузит узкое место на ЦКАД», — отметил российский лидер.

С открытием обхода деревни Малые Вяземы будет разгружен наиболее узкий участок ЦКАД между Можайским и Минским шоссе. В среднем здесь за сутки проезжают более 60 тыс. водителей, а в летнее время суточный трафик возрастает до 100 тыс. автомобилей. Построенный обход позволит исключить пересечения дороги в одном уровне с железнодорожными путями смоленского направления. Теперь водителям не придётся терять время в ожидании проезда поездов.

Общая протяжённость четырёхполосного обхода Малых Вязем составила более 4 км. На участке также обустроили электроосвещение для безопасного движения в тёмное время суток. Для комфорта жителей Малых Вязем строители установили 29 тыс. кв. метров шумозащитных экранов.

Как сообщало ИА Регнум, также 22 декабря Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи принял участие в церемонии открытия скоростной трассы с выходом к Крымскому мосту. Он подчеркнул, что повысится транспортная доступность курортов юга России, что особенно важно в сезон отпусков.

Протяжённость дороги составляет почти 120 км. Трасса обеспечивает четырёхполосное движение к Крымскому мосту без светофоров с разрешённой скоростью 90 км/час. Магистраль проложена в обход станиц Варениковская, Ивановская, хутора Кожевского и районов притяжения 12 населённых пунктов, включая Славянск-на-Кубани. На трассе построены 10 транспортных развязок разного уровня, 15 путепроводов, 33 моста и надземный пешеходный переход.