Москва, 22 декабря, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 22 декабря в режиме видеоконференцсвязи принял участие в церемонии открытия скоростной трассы с выходом к Крымскому мосту. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Александр Казаков/РИА Новости

Глава государства дистанционного дал команду пустить движение автомобилей по федеральной трассе А-289 Краснодар ― Славянск-на-Кубани ― Темрюк ― автомобильная дорога А-290 Новороссийск ― Керчь. Протяжённость дороги составляет почти 120 км.

«Новый объект <…> соединит трассы «Дон» и «Таврида». Таким образом, будет обеспечено бесшовное, бессветофорное движение от Санкт-Петербурга через Москву, Краснодар, Симферополь до Севастополя», ― отметил президент.

Он подчеркнул, что повысится транспортная доступность курортов юга России, что особенно важно в сезон отпусков.

Трасса обеспечивает четырёхполосное движение к Крымскому мосту без светофоров с разрешённой скоростью 90 км/час. Магистраль проложена в обход станиц Варениковская, Ивановская, хутора Кожевского и районов притяжения 12 населённых пунктов, включая Славянск-на-Кубани. На трассе построены 10 транспортных развязок разного уровня, 15 путепроводов, 33 моста и надземный пешеходный переход.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря российский лидер также запустил движение ещё по нескольким значимым дорожным объектам в разных регионах страны. Это Витебская развязка Западного скоростного диаметра, обход деревни Малые Вяземы на ЦКАД, обход Нижнекамска и Набережных Челнов, а также объездная дорога вокруг пяти населённых пунктов в Башкирии.

По словам Путина, за последние шесть лет в России построили свыше 150 тыс. км автомобильных дорог. При этом по итогам текущего года доля дорог крупнейших городских агломераций в нормативном состоянии будет доведена до целевого показателя — 85%, добавил российский лидер.