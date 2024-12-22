Москва, 22 декабря, 2024, 08:29 — ИА Регнум. Российские военные ночью сбили 42 украинских беспилотника самолётного типа над пятью регионами, сообщило 22 декабря Минобороны России в Telegram-канале.

Министерство обороны России

Дроны были направлены киевским режимом для совершения террористической атаки по объектам на территории РФ. Их перехватили и уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны, указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что наиболее массированному налёту подверглась Орловская область — там сбили 20 БПЛА. По восемь аппаратов уничтожили над Ростовской и Брянской областями, ещё пять — над Курской и один — над Красноярским краем.