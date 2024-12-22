Анкара, 22 декабря, 2024, 19:25 — ИА Регнум. Турция готова оказать Сирии необходимую помощь в области восстановления государственных институтов республики и в борьбе с терроризмом. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Дамаске после встречи с лидером новых сирийских властей Ахмедом аш-Шараа (известен под прозвищем Абу Мухаммед аль-Джулани).

Khalil Hamra/AP/TASS

«В ходе сегодняшней встречи мы подтвердили нашу общую позицию по вопросу борьбы с терроризмом. Я хотел бы ещё раз подчеркнуть, что Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Силам народной самообороны» (СНС) абсолютно нет места в Сирии. Мы готовы самым решительным образом оказывать помощь сирийскому народу в борьбе с терроризмом, в том числе и с «Исламским государством» (ИГ, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — отметил дипломат.

Глава турецкого МИД заявил, что вышеперечисленные террористические организации оккупируют земли сирийского народа и крадут его природные ресурсы. Он призвал эти группировки самораспуститься как можно скорее.

«На прошедших переговорах мы подчеркнули, что установление стабильности в Сирии является главным приоритетом. Для этого необходимо обеспечить безопасность в стране, верховенство закона и защиту меньшинств. Необходимо создать инклюзивную администрацию, в которую войдут все религиозные и этнические группы. Строительство страны, где все живут в мире и царит справедливость, станет величайшим достижением новой Сирии и гарантией её будущего», — добавил он.

Фидан также уточнил, что турецкие государственные ведомства и частный сектор помогут сирийцам восстановить их государственные институты.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря МИД России информировал, что Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну, распорядившись мирно передать власть. Он прибыл в Россию, где им предоставили убежище.

15 декабря Фидан также отметил, что Анкара готова вести диалог с Ираном и Россией для решения сирийских проблем. При этом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в мире осталось только два настоящих политика — он и президент РФ Владимир Путин.