Махачкала, 14 декабря, 2024, 20:22 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул в здании хлебозавода в центре Махачкалы. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба МЧС.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Поступило сообщение о пожаре на Хлебозаводе-9 в Махачкала по ул. Титова, 9», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что огнём охвачена кровля четырёхэтажного здания на площади 200 кв. м. Информация о пострадавших уточняется.

Как передавало ИА Регнум, вечером 12 декабря крупный пожар вспыхнул на складе в Новосибирске. Позднее в МЧС сообщили, что возгорание локализовано на площади 5 тыс. кв. м. К тушению возгорания был привлечён пожарный поезд для обеспечения бесперебойной подачи воды. Кроме того, для разведки были задействованы беспилотники.

12 декабря пожар произошёл на складе стройматериалов в Барнауле. Была зафиксирована угроза распространения огня на расположенные по соседству здания. Площадь возгорания составила 3 тыс. кв. м. Сотрудники противопожарных служб смогли вынести из опасной зоны два газовых баллона.