Волгоград, 20 декабря, 2024, 01:05 — ИА Регнум. В Волгограде в ночь на 20 декабря начался пожар в ресторанном комплексе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

В Telegram-канале ведомства указали, что удалось локализовать возгорание на площади 960 кв. метров.

К ликвидации пожара привлекли 16 единиц техники и 48 специалистов.

Информация о пострадавших и причине пожара не приводится.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 22 октября в анапском селе Сукко Краснодарского края загорелись кровли двух зданий гостиничного комплекса. Пожар распространился на площади в 1100 кв. метров. С места происшествия эвакуировали 60 человек.

В московском районе Люблино вечером 20 мая загорелся банкетный зал, площадь возгорания составила около 350 кв. м. Произошло обрушение кровли на площади 50 кв. м. Из здания эвакуировались 12 человек.