Донецк, 22 декабря, 2024, 17:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил пятерым сотрудникам Донецкого агентства новостей (ДАН) благодарственные письма, сообщается на сайте агентства.

Виктор Веткин / ТАСС

Награды были вручены в преддверии десятой годовщины со дня основания СМИ, церемонию награждения провело руководство Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Мы проделали большую работу, чтобы сегодня получить такие высокие награды. Гордимся тем, что наши устремления оценил президент. За 10 лет многое удалось пройти, многое пережить. Мы стремились нести правду миру о том, что происходит в Донбассе», — сказал шеф-редактор агентства Роман Громняк.

Также Донецкое агентство новостей поздравил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Он отметил, что на данный момент всё чаще публикации агентства посвящают новостям о восстановлении населённых пунктов, работе шеф-регионов, открытии новых соцобъектов, а также освобождении территорий Донбасса.

Кроме того, сотрудники ДАН получили благодарности от аппарата правительства России. Их вручила зампредседателя правительства ДНР Лариса Толстыкина. Работников СМИ поблагодарили «за высокий профессионализм и объективность в освещении событий в Российской Федерации».

В 2024 году ДАН отмечает своё десятилетие. Агентство было создано 22 декабря 2014 года по указу первого главы республики Александра Захарченко. В 2022 году СМИ сменило редакционную политику, делая упор на интеграцию ДНР в правовое, экономическое и социальное поля России. Сейчас доля новостного контента ДАН составляет около 50%, остальные публикации посвящены обучающим и познавательным темам.