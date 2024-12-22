Сухум, 22 декабря, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Россия с 23 декабря начнёт гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию, сообщил 22 декабря исполняющий обязанности главы республики Бадра Гунба.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«В ответ на обращение Абхазии руководство России в очередной раз протянуло нам руку помощи и начинает осуществлять гуманитарный переток электроэнергии в республику», — передаёт слова президента Абхазии «Интерфакс».

Как отметил и. о. президента Абхазии, с 23 декабря население республики будет получать электроэнергию 20 часов в сутки. Возможны отключения на два часа в ночное время и на два часа в дневное, уточнил он.

Также Гунба от лица жителей республики выразил благодарность руководству России за помощь, оказанную для решения кризисной ситуации в сфере энергетики.

Как передавало ИА Регнум, 18 декабря и. о. министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба проинформировал, что абхазские власти запросили у России бесплатные поставки электроэнергии в 2025 году. Он утверждал, что запрос был отправлен ещё в октябре, но ответ пока не получен.

21 декабря Бадра Гунба выпустил обращение, в котором попросил руководство России решить вопрос о гуманитарной поставке электроэнергии в республику. Он выразил надежду, что РФ, как союзник и стратегический партнёр этой страны, выполнит указанную просьбу «как можно скорее».

Россия с сентября приостановила, а с ноября прекратила все социальные выплаты в Абхазии, кроме пенсий. 3 декабря депутаты парламента Абхазии отказались ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией.