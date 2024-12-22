Москва, 22 декабря, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Подаренные российскими военными шевроны и знамёна останутся в Кремле, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Роман Наумов/URA.RU/ТАСС Президент России Владимир Путин

Глава государства отметил, что сейчас знамёна и шевроны находятся в комнате отдыха в его рабочем кабинете. Позже их разместят в библиотеке.

«Потом — там есть у нас библиотека в Кремле — я туда это передам, конечно, в библиотеку», — сказал Путин в видеофрагменте, опубликованном 22 декабря в Telegram-канале Зарубина.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, Путин развернул копию знамени 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которую ему передали бойцы. Он подчеркнул, что регулярно общается с военными, а они передают ему сувениры и шевроны.