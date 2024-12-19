Москва, 19 декабря, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции 19 декабря развернул копию знамени 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

кадр из видео

Глава государства подчеркнул, что регулярно общается с бойцами. По его словам, военные передают ему сувениры и шевроны. Так, бойцы 155-й бригады морпехов передали ему копию своего боевого знамени.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3936394" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Бойцы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты передали президенту копию своего боевого знамени

«Вот я специально взял его с собой. Во первых, хотел ребят поблагодарить за этот подарок. Второе, будем считать, что это знамя 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота здесь представляет все боевые знамёна наших бойцов, которые сражаются на Россию, за Родину, на всей линии боевого соприкосновения», — отметил президент.

Президент рассказал, что 155-я бригада морпехов на данный момент участвует в боевых действиях в приграничных районах Курской области. Российский лидер отметил, что бойцы воюют героически и пожелал им всем удачи.

Как передавало ИА Регнум, 16 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны Путин подчеркнул, что долг россиян — помнить о подвиге бойцов СВО и заботиться об их семьях.

28 ноября на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Путин заявил, что российские бойцы в зоне спецоперации воюют за будущее Родины. Глава государства отметил, что на долю нынешнего поколения россиян выпала необходимость встать на пути сил, которые в очередной раз решили разрушить Россию, нанести ей стратегическое поражение.

Ранее Путин подчеркнул, что поддержка российских воинов и членов их семей — не только служебный, но и нравственный долг для всех уровней власти. Он добавил, что это ещё и очень важный вопрос социальной сферы.