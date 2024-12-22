Москва, 22 декабря, 2024, 11:04 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных специалистов с Днём энергетика. Его поздравление опубликовано на официальном сайте мэрии.

Светлана Шевченко / РИА Новости

«Спасибо за высокий профессионализм и добросовестный труд, за свет, тепло и уют в домах москвичей и вечернюю красоту на столичных улицах и площадях», — отметил он.

Собянин также поблагодарил столичных специалистов за их вклад в восстановление энергетической инфраструктуры новых регионов России.

Как передавало ИА Регнум, 24 сентября в Москве завершили подготовку к отопительному сезону. Специалисты подготовили к холодам 74 тыс. зданий. Из них более 34 тыс. — дома, 8,4 тыс. — социальные объекты и более 30 тыс. — объекты экономики. Соответствующие работы проводились с мая по август.

За этот период были выполнены профилактические осмотры, ремонтные работы систем и оборудования тепловых пунктов, энергетики, сетей тепло−, газо−, водо− и электроснабжения. Ранее Собянин заявил, что особое внимание в этом вопросе уделяется жилым домам, детским садам и школам, больницам и поликлиникам.

Он также сказал, что в этом году в многоквартирных домах будет завершена замена систем отопления. Все работы будут выполнены в рамках капитального ремонта жилфонда.