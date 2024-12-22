Москва, 22 декабря, 2024, 10:03 — ИА Регнум. Россия готова искать компромиссы, но не в ущерб своим интересам. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован 22 декабря в его Telegram-канале.

Александр Казаков/РИА Новости

По словам главы государства, Россия, готовая выстраивать отношения с другими странами, всегда будет отвечать на любой вызов. Когда это наконец услышат и поймут её сегодняшние противники, возможные партнёры, тогда придёт и осознание того, что нужно искать компромиссы.

«Мы готовы к поиску этих компромиссов. Но без ущерба для наших интересов», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что в мире всё меняется, но неизменными остаются только интересы. В данном случае — интересы России и её народа.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, Путин отметил, что политика — это искусство компромиссов. Говоря о конфликте на Украине, он подчеркнул, что Россия всегда была готова к переговорам, но от них отказывается другая сторона.

Российский лидер неоднократно отмечал, что одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление Киева об отказе от вхождения в НАТО. Для начала переговоров киевскому режиму также необходимо признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, воссоединившихся с Россией в 2022 году, добавил глава государства.