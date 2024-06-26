Киев, 26 июня, 2024, 10:04 — ИА Регнум. Украинский боксёр Александр Усик, являющийся абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе, отказался от чемпионского титула по версии Международной боксёрской федерации (IBF). Он сообщил об этом 26 июня в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

TASS /EPA/ALI HAIDER Александр Усик

По словам спортсмена, он принял такое решение для того, чтобы создать возможность чемпионского боя за это звание 21 сентября между британскими боксёрами Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.

«Пояс IBF — мой подарок вам на 21 сентября. Мир любит сильных. Ваш друг, абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе Александр Усик», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая Усик победил британского боксёра Тайсона Фьюри в бою за титул абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе, завоевав пояс чемпиона по версии Всемирного боксёрского совета (WBC). В результате этой победы боксёр стал первым в XXI веке чемпионом в супертяжёлом весе, объединяющим пояса WBA, WBO, IBF и WBC.

Поединок продлился все 12 заявленных раундов, и в конце девятого Усик отправил Фьюри в нокдаун, однако британец смог избежать досрочного поражения. По итогам поединка боксёры набрали примерно одинаковое количество очков. В результате судьи, разойдясь во мнении, определили Усика победителем.