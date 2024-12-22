Москва, 22 декабря, 2024, 08:47 — ИА Регнум. Фейерверки запрещено использовать в помещениях, возле домов и деревьев, а также во время метели, рассказала член Ассоциации юристов России (АЮР) Мария Спиридонова 22 декабря «РИА Новости».

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Она пояснила, что правила запуска фейерверков и петард регулируются определёнными нормами, которые не распространяются на хлопушки и бенгальские огни.

«В частности, нельзя их запускать в помещениях (на крышах, балконах, из окон), вблизи газопроводов и высоковольтных линий электропередачи, в метель, в зоне домов, в лесах», — уточнила Спиридонова, говоря о салютах.

Юрист добавила, что запуск пиротехники разрешён на открытой местности в радиусе 50 метров от домов, при этом рядом не должно быть деревьев и линий электропередачи. Действует возрастное ограничение — запускать фейерверки могут лица не моложе 16 лет.