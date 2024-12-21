Москва, 21 декабря, 2024, 14:03 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы РФ Артём Кирьянов предлагает ужесточить регулирование продаж в связи с растущим количеством инцидентов с ними. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Николай Хижняк/РИА Новости

Кирьянов пояснил, что в ряде городов произошли несколько минитерактов с пиротехникой в отделениях банков, поджоги военкоматов и отделений полиции. По его словам, на сегодняшний день любой человек, имея всего тысячу рублей в кармане, может купить некачественную китайскую пиротехнику в торговом центре.

«В результате такие «покупки» могут обернуться травмами или в худшем случае диверсионными актами», — подчеркнул депутат.

Кирьянов отметил, что в мирное время из-за пиротехники люди лишались глаз и пальцев, а в нынешних условиях её использование представляет куда большую угрозу.

«Подобные изделия нередко становятся инструментами в руках тех, кого обманом вовлекают в преступную деятельность через телефон. К счастью, отсутствие подготовки у таких людей зачастую ограничивается порчей дверей или окон, но итог — реальные убытки и уголовные сроки», — добавил политик.

По мнению Кирьянова, задуматься о мерах регулирования стоит уже сейчас.

«Для предотвращения подобных инцидентов можно запретить продажу фейерверков на праздничный период или, как минимум, провести масштабные рейды по проверке лицензий у торговцев», — предлагает депутат.

В завершение он добавил, что регулирование может не касаться бенгальских огней, однако остальная пиротехника — угроза как для здоровья граждан, так и для общественного порядка.