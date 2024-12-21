Санкт-Петербург, 22 декабря, 2024, 02:03 — ИА Регнум. Взрыв в отделении банка на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге классифицировали как террористический акт. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Момент поджога

Установлено, что 68-летняя женщина вечером 21 декабря зашла в отделение банка, достала бутылку с зажигательной смесью и облила один из банкоматов. Потом злоумышленница поднесла спичку и раздался взрыв. Всё происходящее она снимала на телефон.

Подозреваемую задержали в её квартире на Большеохтинском проспекте.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса РФ, которая устанавливает ответственность за содействие террористической деятельности. Пенсионерке грозит до 20 лет заключения.

Задержанная призналась, что действовала по указанию неизвестных лиц, которые каким-то образом заставили её совершить поджог.

Как сообщало ИА Регнум, в полицию Колпинского района 21 декабря поступили два сообщения о поджоге банкоматов в разных местах: в доме по Тверской улице, 34 и в доме 37 по проспекту Ленина и о попытке поджога в доме 7 по улице Тазаева.

Оперативники задержали предполагаемого виновника поджога возле дома 37 по проспекту Ленина — мужчину 70 лет. В ходе опроса пенсионер признался, что причастен к трём поджогам банкоматов. Его якобы склонили к этому неизвестные.

Возбуждено уголовное дело (террористический акт).

Также 21 декабря рядом с отделением полиции в Анапе женщина запустила фейерверк и потом пыталась поджечь банкомат.

Подойдя к отделению банка, она достала канистру с горючим и попыталась облить банкоматы. Реализовать преступный замысел ей не удалось — прохожие вовремя заметили её действия и вызвали полицию, которая и задержали 59-летнюю жительницу Анапы.