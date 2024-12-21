* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Варшава, 21 декабря, 2024, 23:42 — ИА Регнум. Польский министр нацобороны Владислав Косиняк-Камыш выразил недовольство в связи с тем, что на бронетранспортёрах Rosomak, которые были переданы Польшей Украине, установлены флаги Украинской повстанческой армии (УПА, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Beata Zawrzel/Global Look Press

Косиняк-Камыш потребовал от военного атташе Украины в Варшаве прояснить ситуацию.

«Установка флагов УПА на бронетранспортёрах Rosomak, является провокацией, которой не должно быть. Я поручил срочно связаться с украинским атташе в Варшаве, чтобы получить разъяснения по этому вопросу», — написал министр в социальной сети X.

Видео с проезжающими бронетранспортёрами, на которых развеваются красно-черные флаги бандеровцев, попало в Сеть.

Как передавало ИА Регнум, неоднократно замечалось появление нацистской символики, используемой военными украинской армии. Так, 15 августа в Сети появились кадры с украинскими бойцами, которые, старательно имитируя немецкий акцент, издеваются над пожилым мужчиной. При этом киевские боевики в этот момент были в нацистских касках.

Кроме того, бойцы группировки «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) наносили татуировки с символикой неонацистов и украинских националистов. В это же время в западных СМИ чаще стали появляться кадры, на которых видна нацистская символика на бойцах ВСУ и на их технике.