Киев, 21 декабря, 2024, 04:56 — ИА Регнум. На Украине ночью 21 декабря взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели в Винницкой области. Об этом сообщил телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Уточняется, что взрывы прогремели в районе Жмеринки. Комментарии от местных властей по поводу инцидента не поступали. Информации о возможных повреждённых объектах нет.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Винницкой области воздушную тревогу объявили с 02:40 мск.

Как передавало ИА Регнум, после взрывов в Киеве вспыхнул пожар и получила повреждения тепломагистраль, сообщил 20 декабря мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Минобороны РФ проинформировало, что российские военные 20 декабря поразили цели в Киеве высокоточным оружием большой дальности. В их число вошли: пункт управления Службы безопасности Украины (СБУ) и конструкторское бюро «Луч», которое проектирует и производит ракетные комплексы «Нептун» и крылатые ракеты наземного базирования РСЗО «Ольха». Также поражены позиции зенитного ракетного комплекса Patriot.