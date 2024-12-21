Москва, 21 декабря, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейса из Шереметьево в египетский Шарм-эль-Шейх. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщила пресс-служба ведомства.

Алексей Майшев / РИА Новости

Запланированное время вылета изменилось в связи с ожиданием резервного воздушного судна, сказано в сообщении.

«Борт в Шарм-эш-Шейх из Шереметьево вылетит завтра, 22 декабря, в 7:00 по московскому времени. Соблюдение прав пассажиров контролируется», — проинформировала пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, вылет самолёта египетской авиакомпании AlMasria Universal Airlines, следующего рейсом UJ-614 из аэропорта Шереметьево в Шарм-эль-Шейх, задержали более чем на сутки.

Ранее были опубликованы кадры из зала ожидания, где находятся пассажиры рейса UJ-614. У выхода на посадку скопилась толпа. Недовольные задержкой люди заблокировали проход пассажирам других рейсов. На место прибыли сотрудники полиции.

В конце ноября рейс российской компании Nordwind из Москвы на Кубу задержался из-за дефицита авиатоплива в латиноамериканской стране. Пассажиры направлялись из Шереметьево на курорт Варадеро. Кубинская сторона предупредила, что проблемы с заправкой авиационным топливом в республике будут наблюдаться с 1 по 8 декабря.