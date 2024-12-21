Москва, 21 декабря, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Вылет самолёта египетской авиакомпании AlMasria Universal Airlines, следующего рейсом UJ-614 из международного аэропорта Шереметьево, задержали более чем на сутки. Об этом свидетельствует информация на онлайн-табло воздушной гавани.

Кадр из видео

Судно должно было отправиться в город Шарм-эль-Шейх в Египте 20 декабря в 05:50 мск. Однако время вылета изменили. Сейчас на табло указано, что самолёт вылетит в 21 декабря 18:50 мск.

Также появились кадры из зала ожидания, где находятся пассажиры UJ-614. У выхода на посадку скопилась толпа. Недовольные задержкой люди заблокировали проход пассажирам других рейсов. На место также прибыли полицейские.

Как сообщало ИА Регнум, в конце ноября рейс российской компании Nordwind из Москвы на Кубу задержался из-за дефицита авиатоплива в латиноамериканской стране. Пассажиры направлялись из Шереметьево на курорт Варадеро. Кубинская сторона предупредила о том, что проблемы с заправкой авиационным топливом в республике будут наблюдаться с 1 по 8 декабря.

В начале ноября стало известно, что в аэропорту Пулково задержали вылет самолёта авиакомпании Southwind Airlines по маршруту Санкт-Петербург — Анталья. Причиной этого назвали технические проблемы воздушного судна. Тогда же в Пулково были задержаны вылеты ещё трёх рейсов — в Новосибирск, Котлас и Москву.