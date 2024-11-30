Москва, 30 ноября, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Рейс компании Nordwind из Москвы на Кубу задерживается из-за дефицита авиатоплива на острове. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба авиакомпании.

Алексей Майшев/РИА Новости

Отмечается, что Куба предупредила о том, что с 1 по 8 декабря аэропорты страны не обеспечивают заправкой авиационным топливом.

«Сегодня в аэропорту Шереметьево задерживается рейс № 4 555 Москва — Варадеро по вышеуказанным причинам», — говорится в сообщении на сайте компании.

Кроме того, сейчас авиакомпания ждёт официального подтверждения заправки авиатопливом в аэропорту Варадеро, чтобы выполнить рейс № 4 556 Варадеро — Шереметьево от 1 декабря.

Как передавало ИА Регнум, 18 октября произошло полное отключение энергосистемы Кубы в связи с выходом из строя ТЭЦ имени Антонио Гутьераса в Матансасе. Президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес пояснил, что основной причиной кризиса в энергетике являются санкции США.

Посольство РФ в Гаване на фоне полного отключения электроэнергии на Кубе призвало российских туристов сохранять спокойствие и следовать указаниям властей. В диппредставительстве отмечали, что точных сроков восстановления подачи электричества нет.