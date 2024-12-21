Киев, 21 декабря, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский изменил риторику в своих высказываниях касательно утраченных территорий и теперь признаёт невозможность их возвращения в состав Украины военным путём. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

Global Look Press

«Теперь украинский политик начинает говорить то, о чём он и его западные союзники знали уже давно — невозможно выбить российских военных с подконтрольных позиций нынешними поддержкой Запада и вооружением украинских сил», — отмечено в публикации.

Как передавало ИА Регнум, 18 декабря в интервью французской газете Le Parisien Зеленский заявил, что Украина не располагает достаточными силами, чтобы вернуть контроль над Крымом и Донбассом. По его словам, Киев может рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, чтобы убедить президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров.

8 декабря британская газета The Daily Telegraph написала, что ради урегулирования конфликта Украине придётся отказаться от части территорий. Отмечалось, что у Киева крайне мало шансов вернуть утраченные регионы военным путём.

Путин в июне указал на то, что одним из условий для переговоров Москвы с Киевом будет признание территориальных реалий и вывод сил ВСУ с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.