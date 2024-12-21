Варшава, 21 декабря, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Польша втайне готовится занять место Украины в прокси-войне Североатлантического альянса (НАТО) против России. Об этом пишет InfoBRICS.

Global Look Press

«Не исключено, что польская забота о сохранении своих военных запасов связана с директивой НАТО о подготовке Варшавы к войне», — указано в публикации.

В материале также отмечается, что в последнее время Польша стала получать больше военной помощи от США, что тоже может указывать на их подготовку к потенциальным боевым действиям против России.

Как передавало ИА Регнум, минобороны Украины 3 октября сообщило о создании в городе Люблине первого в Польше рекрутингового центра по набору добровольцев в ряды ВСУ. Отмечалось, что их собираются обучать на полигоне в Польше, и Киев обязался предоставлять создаваемому подразделению форму и тыловое обеспечение, а Варшава — вооружение и технику.

19 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что крупнейшие страны Евросоюза готовы взять на себя всю тяжесть военной и финансовой поддержки киевского режима, если с приходом к власти избранного президента США Дональда Трампа помощь со стороны Штатов будет ограничена.