Варшава, 4 октября, 2024, 00:41 — ИА Регнум. Первый в Польше рекрутинговый центр по набору добровольцев в ВСУ начал работу в городе Люблине, сообщило 3 октября министерство обороны Украины.

Иван Шилов ИА Регнум

Он открылся на фоне заявлений о провале попыток собрать так называемый украинский легион на польской территории. В своём Telegram-канале минобороны Украины уточнило, что центр развёрнут на базе киевского консульства в Люблине.

Центр работает каждый день. В нём действует военно-врачебная комиссия. Добровольцев будут обучать на полигоне в Польше. При этом украинская сторона обязалась предоставлять форму и тыловое обеспечение, а польская — вооружение и технику.

Польское агентство IAR в свою очередь уточнило, что программа подготовки на полигоне занимает 35 дней. Далее добровольцев будут направлять на тренировки на базах НАТО в Европе.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля Киев и Варшава подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Оно предусматривало создание украинского военного подразделения на польской территории.

2 октября министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что в его стране не удалось сформировать так называемый украинский легион, поскольку людей, готовых служить в нём, не нашлось. При этом глава ведомства отметил, что изначально организаторы считали, что количества желающих вступить в это подразделение будет высоким.