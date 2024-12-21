Киев, 21 декабря, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Верховная рада Украины собирается лишить Назария Волянского статуса советника комитета по вопросам экономического развития за его высказывания о том, что мобилизационный возраст на Украине может быть снижен до 18–20 лет в начале 2025 года. Об этом 21 декабря сообщил глава комитета Дмитрий Наталуха.

President Of Ukraine/Global Look Press

«На следующей комиссии мы поднимем вопрос лишения этого человека статуса советника и проведём дополнительную разъяснительную работу с другими советниками относительно их функционального и общественного статуса»,— написал глава комитета в Facebook (запрещён в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, заявление Волянского является «малопонятным и спекулятивным». Наталуха добавил, что в Раде нет планов снизить мобилизационный возраст в 2025 году.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 2 апреля подписал закон, предусматривающий снижение возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет.

Киевский режим обращается с людьми, как с бродячими собаками — их хватают на улицах и отправляют под пули, заявил президент России Владимир Путин 19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией. Он добавил, что у властей Украины просто нет времени, чтобы готовить людей к боевым действиям.

Постпред России Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН призвал украинцев не дать Зеленскому пожертвовать их детьми «ради спасения собственной шкуры». По его словам, юное поколение для киевского режима — лишь «подрастающее пушечное мясо», до которого дойдёт дело тогда, когда закончатся украинцы более старшего возраста.

11 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что снижение мобилизационного возраста на Украине является лишь вопросом времени. Она пояснила, что глава киевского режима заинтересован в продолжении конфликта, поскольку завершение боевых действий станет крахом его власти.