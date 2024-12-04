Вашингтон, 5 декабря, 2024, 00:41 — ИА Регнум. Постпред России при ООН Василий Небензя призвал украинцев на заседании Совета Безопасности ООН не дать главе киевского режима Владимиру Зеленскому жертвовать своими детьми «ради спасения собственной шкуры».

Сергей Корсун ИА Регнум Зеленский нацизм

Небензя обратился к присутствующим с призывом перестать спонсировать «войну Зеленского», помешать ему поставлять «пушечное мясо» и уберечь подрастающих украинских детей, которых насильно будет отправлять «просроченный киевский главарь умирать за западные геополитические интересы в бессмысленной мясорубке».

«Главная и по сути единственная угроза украинским детям исходит из действий киевского режима, который видит в них всего лишь подрастающее пушечное мясо, до которого дойдет дело тогда, когда закончатся украинцы более старшего возраста», — подчеркнул российский дипломат.

Василий Небенза также заявил, что на Украине «за детей могут взяться очень скоро» настоятельно призвал, «не дать Зеленскому пожертвовать ради спасения собственной шкуры жизнями молодых украинцев».

Постпред провёл аналогию с Адольфом Гитлером, которого с его пособниками сегодня на Украине считают героями.

Как сообщало ИА Регнум, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что до окончания спецоперации осталось недолго. При этом он отметил, что «нужно добиться конца в борьбе с шайтанами».

Госсекретарь США Энтони Блинкен 4 декабря назвал критическим вопрос мобилизации на Украине и призвал киевский режим принимать «сложные, но необходимые решения».

Украинские СМИ ежедневно информируют о насильственной мобилизации в ВСУ на улицах и в транспорте, попытках граждан призывного возраста покинуть территорию страны, а также о сопротивлении действиям военкомов при попытке задержания.