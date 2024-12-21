В Рыльске Курской области после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) 20 декабря повреждены семь объектов социальной инфраструктуры, часть из которых являются зданиями-памятниками. Уточняющие данные 21 декабря обнародовал в Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн, показав видеокадры с мест прилётов вражеских ракет. Съемка, осуществлявшаяся в ночное время, запечатлела воронки и повреждённые здания, внутренности одного из которых ещё продолжали гореть. Таким известием ознаменован новый, 1031-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Telegram-канал Александра Хинштейна Видеокадр из Рыльска, где врио губернатора Курской области Александр Хинштейн провёл оперативное совещание по ликвидации ущерба, нанесённого ВСУ ракетным ударом.

20 декабря Рыльск подвергся массированному ракетному обстрелу ВСУ, зафиксировано примерно 15 прилётов.

По словам Хинштейна, нацисты воюют не только с людьми (погибли пятеро мирных жителей, ещё 12 пострадали), они воюют и с нашей исторической памятью.

Видеокадр с места прилёта ракеты ВСУ. К проводившему совещание врио губенатора Курской области Александру Хинштейну подошла собака.

«Проходили мимо кафедрального Успенского собора 1811 года постройки. К счастью, он получил незначительные повреждения, Это одно из самых ценных исторических зданий города, его мы обязаны сохранить», — проинформировал врио главы региона.

Также повреждения получили такие объекты, как дом культуры, учебный корпус областного колледжа имени Гранина, учебный корпус школы №1, два корпуса Рыльского авиационного колледжа филиала Московского транспортного университета, учебный жилой корпус, знание ЗАГСа, физкультурно-оздоровительный комплекс, два нежилых здания (шиномонтаж и пункты выдачи заказов с маркетплейсов), а также офисные помещения, гостиничный комплекс, несколько многоэтажных жилых домов.

Рыльск. Воронка на месте прилёта вражеской ракеты. Видео из Telegram-канала Александра Хинштейна.

Во время осмотра последствий атаки сработал детектор дронов.

«Очевидно, противник продолжает попытки повторить удар, но, несмотря на угрозу, все спасательные работы идут полным ходом», — заключил Хинштейн.

Рыльск. Одно из зданий, пострадавших от вражеской ракетной атаки 20 декабря 2024 года. Видеокадр из Telegram-канала Александра Хинштейна.

Ранее он оповестил о том, что в настоящее время девять пострадавших находятся в областной больнице, у восьми из них повреждения лёгкие, только у одного — средней тяжести.

Известно, что из-за повреждения теплотрассы 88 домов осталось без тепла и сгорело не менее 15 автомобилей, и что в 5:40 удалось погасить открытый пожар в здании педагогического колледжа.

Ответ на обстрел украинскими военными города Рыльска обязательно последует, заявил 20 декабря постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.