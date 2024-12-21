Рыльск, Курская область, 21 декабря, 2024, 06:42 — ИА Регнум. Ответ на обстрел украинскими военными города Рыльска в Курской области обязательно последует. Об этом 20 декабря заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Russiaun.ru Василий Небензя

«Как вы понимаете, наш ответ на это целенаправленное преступление против мирных российских граждан не заставит себя ждать», — подчеркнул он на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

По словам постпреда, Киев сделал недвусмысленный шаг, нацеленный на эскалацию конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря в Рыльске зафиксировали около 15 прилётов. В результате ракетного удара ВСУ пострадали мирные жители. Также повреждения получили социальные объекты. Целями атаки ВСУ стали Дом культуры, стадион, педагогический колледж, школа и пожарная часть. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн распространил предварительную информацию, согласно которой при атаке украинских сил погибли шесть человек, включая одного ребёнка.

В ООН после атаки ВСУ по Рыльску призвали предотвратить жертвы среди населения.