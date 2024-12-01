Берлин, 2 декабря, 2024, 01:48 — ИА Регнум. Подозреваемый в подготовке крупного теракта, который планировалось провести накануне Рождества (25 декабря), задержан в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере ФРГ. Об этом 1 декабря сообщает газета Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Уточняется, что в городе Эльмсхорн задержан 17-летний юноша Эмин Б. По предварительным данным, он планировал въехать на грузовике в толпу на многолюдной предрождественской ярмарке. Кроме того, он закупил ингредиенты, которые обычно используют для приготовления взрывных устройств. Предполагается, что подозреваемый наметил целью для атаки консульские учреждения и находился в контакте с радикальными исламистскими группировками в США, Марокко и Ираке.

Прокуратура проводит расследование по «подозрению в подготовке серьёзного акта насилия, угрожающего государству». Отмечается, что американские спецслужбы связались с Федеральным ведомством по уголовным делам ФРГ (БКА) и сообщили информацию об Эмине Б. В ходе прослушивания телефонных разговоров выяснилось, что юноша состоит в чатах, связанных с ИГ («Исламское государство» — организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он писал о желании совершить нападение на «неверных». Также юноша учился водить грузовик и приобрёл никаб для маскировки.

Сотрудники полиции также задержали Белала Р. — предполагаемого сообщника Эмина Б. В его квартире был проведён обыск и изъяты улики, в том числе горючие материалы, пиротехника и компоненты для создания взрывных устройств.

Ранее ИА Регнум сообщало, что правоохранительные органы Германии, вероятно, предотвратили возможный теракт в берлинском районе Нойкёльн. Патруль федеральной полиции заметил подозрительного мужчину на пригородном вокзале и решил проверить его. Заметив стражей порядка, мужчина оставил сумку и сбежал. Позднее правоохранители подтвердили, что в оставленной сумке была обнаружена взрывчатка.

19 октября стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Германии задержали в Берлине ливийца, подозреваемого в попытке организовать террористическую атаку на посольство Израиля. В ходе операции в Бернау (Бранденберг) был задержан 28-летний ливиец, который, по версии следствия, причастен к деятельности террористической организации «Исламское государство» (ИГ — террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ).