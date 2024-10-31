Берлин, 31 октября, 2024, 05:36 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Германии, вероятно, предотвратили возможный теракт в берлинском районе Нойкёльн. Об этом 30 октября сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на источник в сфере безопасности.

Полиция Германии

«Около 15:45 по местному времени (17:45 мск) патруль федеральной полиции заметил подозрительного мужчину на пригородном вокзале и решил проверить его. Заметив стражей порядка, он оставил сумку и сбежал», — говорится в сообщении.

Позднее правоохранители подтвердили, что в оставленной сумке была обнаружена взрывчатка. Из-за рисков при транспортировке полицейские доставили сумку в ближайший парк, где осуществили контролируемый подрыв взрывного устройства.

Уточняется, что описание преступника на данный момент не опубликовано. Сотрудники полиции продолжают розыск подозреваемого.

Нойкёльн примечателен тем, что в нём проживают переселенцы из Турции и арабских стран, представители которых составляют до четверти населения этого района Берлина.

Как передавало ИА Регнум, 19 октября стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Германии задержали в Берлине ливийца, подозреваемого в попытке организовать террористическую атаку на посольство Израиля. В ходе операции в Бернау (Бранденберг) был задержан 28-летний ливиец, который, по версии следствия, причастен к деятельности террористической организации «Исламское государство» (ИГ — террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ). Подозреваемый прибыл в Германию в ноябре 2022 года, после чего подал прошение о предоставлении убежища. В сентябре 2023 года ходатайство было отклонено. При этом мужчина продолжал проживать в Бернау, несмотря на то, что подлежал депортации.