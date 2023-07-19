Колпино, Санкт-Петербург, 19 июля, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина активировал взрывное устройство в отделении Сбербанка в Санкт-Петербурге. Вероятно, он хотел вскрыть банкомат, сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

В ночь на 19 июля злоумышленник, одетый в чёрное, вошёл в тамбур с банкоматами на бульваре Трудящихся в Колпино. Лицо он скрыл капюшоном.

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Мужчина оставил белый пакет около одного из аппаратов, что-то поджёг и быстро вышел из помещения. Банкомат повреждён не был, но в помещении вылетели стёкла, осыпалась штукатурка и обрушился потолок.

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте взрыва работают специалисты, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 20-летний юноша взорвал петарды в отделении банка на Московской улице в Химках. В помещении произошло задымление, пострадавших не было. Злоумышленника задержали. Он рассказал, что намеревался избавиться от звонков телефонных мошенников. По одной из версий, украинские мошенники выманили у него деньги и пообещали вернуть их, если юноша устроит диверсию.