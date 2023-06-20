Химки, Московская область, 20 июня, 2023, 11:28 — ИА Регнум. Житель Москвы, устроивший дебош с петардами в отделении банка в Химках, намеревался избавиться от звонков телефонных мошенников. Об этом он заявил правоохранителям, сообщила 20 июня пресс-служба прокуратуры Московской области в Telegram-канале.

Прокуратура Московской области Взрыв в банке. г. Химки

По предварительной информации, утром 19-летний юноша поджёг коробку с фейерверком и бросил её в здание отделения банка на улице Московской. Установление всех обстоятельств происшествия находится на контроле прокуратуры.

«Молодой человек свои действия объяснил желанием избавиться от звонков «телефонных мошенников», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, в отделении банка в Химках произошёл взрыв, возникло задымление. Пострадавших нет. Полицейские задержали молодого человека. По одной из версий, украинские мошенники выманили у него деньги и пообещали вернуть их, если юноша устроит диверсию.